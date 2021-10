Anderlecht of Standard? Ex-coach Beerschot heeft knoop doorgehakt

Hij werd de voorbije weken genoemd bij RSC Anderlecht als nieuwe T2 van Vincent Kompany, maar mogelijk wordt het iets helemaal anders omdat ook Standard op de loer lag.

Will Still werd nog steeds niet aangekondigd bij Anderlecht, al was hij de gedroomde opvolger van Craig Bellamy als T2 van Vincent Kompany.

De coach is actief bij Reims en zou nu mogelijk naar Standard trekken. De voorbije week was daar ook al sprake van, weliswaar als assistent in de staf van Mbaye Leye.

T1?

Nu Leye en Deflandre zijn ontslagen, zou Still volgens de RTBF mogelijk in aanmerking kunnen komen als T1 bij de Rouches.

Of de jonge Still - broer van de coach van Charleroi en zelf nog niet echt ervaren als T1 - de man zal zijn waar de spelers van Standard schrik kunnen van krijgen? Dat is nog maar de vraag. RMC Sport geeft ondertussen wel al aan dat hij de knoop heeft doorgehakt en voor Standard heeft gekozen.