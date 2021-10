Franse aanvoerder klaar voor Rode Duivels: "Wij weten waaraan we ons kunnen verwachten"

Met respect, maar tegelijkertijd veel geloof in eigen kunnen: zo sprak Hugo Lloris woensdagavond de pers toe. De doelman en aanvoerder van Les Bleus beseft dat Frankrijk donderdag zijn beste niveau zal moeten halen om de Rode Duivels opzij te zetten.

Net als bondscoach Didier Deschamps onderstreepte ook Huo Lloris op de vooravond van Frankrijk-België andermaal de kwaliteiten van de Rode Duivels. "We hebben heel veel respect voor België, hun resultaten de voorbije jaren spreken voor zichzelf. We weten dat we top zullen moeten zijn om hen te kloppen."

"Weten wat ons te wachten staat"

De doelman van Frankrijk gaf aan dat het weinig zin had om de huidige situatie te vergelijken met 2018. "Er is bij beide ploegen heel wat veranderd in vergelijking met die halve finale in 2018. Zowel op het EK 2016, het WK 2018 als afgelopen EK behoorde België tot het kransje met favorieten. Sommige spelers zwaaiden intussen af, maar er staat toch nog een serieuze basis dat barst van talent."

"België beschikt over goede spelers en staan garant voor aantrekkelijk voetbal. We weten wat ons te wachten staat. We beseffen als geen ander dat we ons beste niveau zullen moeten halen om de finale te halen."