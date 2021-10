Kevin De Bruyne blikt terug op voorbije toernooien: "WK2018 was hét moment om te winnen, ontgoocheling na uitschakeling op EK was niet zo groot"

Als België deze week twee keer aan het langste eind trekt, kan het eindelijk zilverwerk in de prijzenkast zetten. De 'Gouden Generatie' was er al enkele keren dicht bij, maar om diverse redenen liep het telkens mis. Kevin De Bruyne keek met HLN terug op de voorbije toernooien.

"Buiten het toernooi in Frankrijk (EK 2016, nvdr.) vind ik niet dat ons iets kwalijk genomen kan worden", aldus Kevin De Bruyne. "Volgens mij was het WK in Rusland hét moment om iets te winnen met de nationale ploeg. Op het voorbije EK zaten te veel spelers niet in het goede moment in hun carrière. Als er op dit niveau een paar jongens niet top zijn, wordt het heel moeilijk."

"Vandaar ook dat de ontgoocheling na die uitschakeling niet zo groot was voor mij. Ik heb er alles aan gedaan om zo goed mogelijk te spelen, maar ik wist dat ik niet méér kon doen op dat moment. Ik ben aan het toernooi begonnen met een blessure aan mijn oogkas en na drie matchen ben ik vertrokken met een nog zwaardere enkelblessure", besluit Kevin De Bruyne.