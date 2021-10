Jacky Mathijssen voor belangrijk tweeluik: "Balikwisha speelde donderdag oefenmatch met Antwerp, maar ik reken op hem"

Jacky Mathijssen selecteerde de nog niet helemaal herstelde Michel-Ange Balikwisha (20) voor twee belangrijke kwalificatiewedstrijden voor het EK voor beloften dat in 2023 gehouden zal worden in Roemenië en Georgië.

Op de persconferentie van donderdag liet Jacky Mathijssen weten dat de Antwerp-aanvaller bijna wedstrijdfit is. "Hij komt uit een lange periode van inactiviteit, veel langer dan eerst verwacht. We hebben vooraf goede afspraken gemaakt met Antwerp: Michel-Ange was trainingsfit, maar nog niet wedstrijdfit."

"Naar vrijdag toe kon ik hem geen speelminuten garanderen, waardoor we Balikwisha de toelating hebben gegeven om donderdag 45 minuten te laten aantreden in een oefenwedstrijd van Antwerp (tegen Waasland-Beveren, nvdr.). Ik besef dat dit misschien een ongewone regeling is, maar ik ben lang genoeg clubcoach geweest om te beseffen dat dit perfect mogelijk moet zijn als iedereen daar profijt bij heeft", aldus Mathijssen.

"Voor Michel-Ange is dit sowieso positief. Maar ook voor Antwerp: op deze manier is hij sneller wedstrijdfit. Voor ons was dit eveneens een goede zaak, want wij zijn zeker dat we met hem kunnen toewerken naar vrijdag, maar zeker naar dinsdag (thuiswedstrijd tegen Denemarken, nvdr.)", aldus de Limburger.

Antwerp won de oefenmatch tegen Waasland-Beveren overigens met het kleinste verschil. Het enige doelpunt van de match werd gescoord door... Balikwisha.