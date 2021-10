OFFICIEEL: Newcastle heeft nieuwe eigenaars én wordt in één klap de rijkste club ter wereld

Newcastle United is nu ook officieel eigendom van het Saoedische PIF. En dat doet enkele grootmachten zweten. De Noord-Engelsen worden zo in één klap de rijkste club op deze aardbol.

Het Saoedische PIF (Publiek Investerings Fonds, nvdr.) is al sinds vorig seizoen in de running om Newcastle United over te nemen. Een geschil tussen Qatar en Saoedi-Arabië zorgde er toen echter voor dat de overname niet kon doorgaan. Lang verhaal kort: de ruzie is bijgelegd, er kan met geld gesmeten worden.

PIF gooit een slordige 350 miljoen euro op tafel om alle aandelen van the Magpies in handen te krijgen. En het is de Saoedi’s menens om hoge ogen te gooien. Het investeringsfonds is opgericht met één reden: Saoedi-Arabië op de kaart zetten én minder afhankelijk maken van de handel in olie.

Gloriedagen

En dat betekent dat de gloriedagen van Newcastle kunnen herleven. The Daily Mail becijferde dat Newcastle in één klap de rijkste club ter wereld zal worden. Het fonds beheert maar liefst 377 miljard (!) euro. Dat is tien keer zoveel als bij Manchester City en zelfs vijftig keer meer als de eigenaar van PSG.

The Magpies are coming?



🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.



⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2021