Overname van Newcastle stap dichterbij na nieuwe televisiedeal

Engelse media laten weten dat de overname van Newcastle United uit de Premier League een stap dichterbij is.

Newcastle United staat dicht bij een overname door een Saoedisch staatsinvesteringsfonds. Dat is te lezen in enkele Engelse kranten. Saoedi-Arabië en de Qatarese mediagigant beIN Sports sloten een deal.

Een geschil tussen Saoedi-Arabië en Qatar was vorige zomer het grote probleem in de overname van Newcastle. Het Qatarese beIN Sports bezit de exclusieve tv-rechten voor de Premier League in het Midden-Oosten, maar die zender was door een politieke blokkering niet meer te ontvangen in Saoedi-Arabië.

Een overname van Newcastle United zou daarom weer mogelijk zijn, nu de zender weer te ontvangen is. De Saoedi's hadden vorig jaar zo'n 333 miljoen euro geboden voor de club die momenteel voorlaatste staat met amper drie punten.