Belgische beloften gaan vrijdag op zoek naar 9 op 9: "Onderschatting hoort niet meer bij het moderne voetbal"

Na twee fraaie uitzeges komen de nationale beloften vanavond voor het eerst in deze kwalificatiecampagne voor het EK 2023 op eigen bodem in actie. Met Kazachstan treft de ploeg van Jacky Mathijssen de op papier zwakste tegenstander.

In juni gingen de beloften al bij al eenvoudig winnen in Kazachstan. Het werd 1-3, na doelpunten van Sardella, Onana en Openda. Van onderschatting mag bij de jonge Duivels hoe dan ook geen sprake zijn, benadrukte Jacky Mathijssen op zijn persconferentie. "Dat hoort niet meer bij het moderne voetbal. Daar hebben we in de vorige campagne trouwens een stevig lesje in gekregen. Bovendien hebben mijn jongens in Kazachstan gevoeld dat het niet vanzelf ging. Zij waren erg agressief en stevig in de duels."

"Het wordt belangrijk voor mijn jongens om zichzelf niet voorbij te lopen. Ik beschik over heel veel jongens die fantastisch goed kunnen voetballen, maar die dat soms te graag willen laten zien. Het is de kunst om dat op de juiste momenten te tonen. Hopelijk krijgen we in de loop van de wedstrijd tegen Kazachstan daar de gelegenheid toe", besluit de Limburgse coach van de beloften.

Sérieux

Mathijssens boodschap was duidelijk goed aangekomen bij Amadou Onana, de aanvoerder van de U21. "Onderschatting is echt uit den boze. We beseffen dat dit belangrijk is en we hebben de wedstrijd met veel sérieux voorbereid. Zij zijn heel agressief, dus we zullen ons mannetje moeten staan."

Met Olivier Deschacht loopt er sinds deze week een nieuwe assistent-coach rond bij de beloften. "Het is altijd een goede zaak dat er zo'n gerenommeerde voetballer met tonnen ervaring ons komt helpen. Net als Thomas Buffel heeft Deschacht erg veel bewezen in België. Zij praten veel met ons", geeft Onana aan. De 20-jarige middenvelder heeft de overstap van Hamburg naar OSC Lille goed verteerd. Onana mocht al twe keer invallen in de Champions League en begon in twee van de laatste drie Ligue 1-wedstrijden in de basis bij de regerende Franse landskampioen. "Op dit moment loopt alles gesmeerd. Ik probeer zoveel mogelijk minuten te pakken en bij te leren. Bovenal moet ik bescheiden blijven en hard blijven werken", besluit Onana.