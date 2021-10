Inter verlengt contracten van twee sterkhouders

Lautaro Martínez was vorig seizoen de spitsbroeder van Romelu Lukaku bij Inter Milan. Samen hadden ze een gigantisch aandeel in het kampioenschap. Lukaku nam 24 goals voor zijn rekening, Lautaro 17. Big Rom vertrok afgelopen zomer naar Chelsea, maar Lautaro blijft Inter trouw.

Ook Barella blijft langer bij de Italiaanse kampioen. De middenvelder die twee maanden geleden nog het EK won met Italië gaat zijn verblijf bij Inter komende dagen verlengen. Voor de kleine Italiaanse spelmaker had Marotta de CEO van Inter deze lovende woorden over: 'Hij kan ooit kapitein worden bij ons.'

Inter CEO Marotta to Gazzetta: “Talks are progressing to extend Nicoló Barella’s contract. We want him to be part of our project for many years, he could be the future captain”. 🔵 #Inter



“We’ll also announce Lautaro Martinez contract extension soon, it’s almost done”.