Plots kan het niet op in Newcastle: wereldster bovenaan het verlanglijstje

Donderdag kreeg Newcastle United een nieuwe eigenaar en die wil duidelijk heel snel resultaten zien in de Premier League.

De club leek op sterven na dood, maar met een nieuwe eigenaar moet het plots vlug gaan. Er staan dan ook miljoenen klaar voor de nodige versterking.

Binnen vijf tot tien jaar moet de club de Premier League winnen en daarvoor rekent men op de komst van enkele grote namen.

Volgens de Engelse krant The Mirror staat Kylian Mbappé helemaal bovenaan het lijstje. De Fransman is volgende zomer gratis op te halen in Parijs, maar zou dicht bij een overgang naar Real Madrid staan.