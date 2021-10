🎥 Voetballer opgepakt voor moordpoging na schop tegen hoofd van scheidsrechter

Ribeiro had een gele kaart gekregen, sloeg de scheidsrechter tegen de grond en schopte hem nog toch het hoofd. De scheidsrechter werd bewusteloos afgevoerd naar het ziekenhuis, maar heeft dat ondertussen mogen verlaten en is al weer beter.

“Ik herinner me niet echt wat er nu precies gebeurd is”, zei de scheidsrechter aan een radiostation. “Mijn collega’s vertelden mij dat ik hem een gele kaart had gegeven en dat hij mij daarna een slag in mijn gezicht verkocht. Dat ik daarna op de grond ben gevallen, een schop kreeg en bewusteloos ben geworden. Die speler moet echt in behandeling. Hij is oncontroleerbaar en verdient een lange gevangenisstraf.”

De club zette het contract van Ribeiro meteen stop. Op borgtocht is hij ondertussen vrijgelaten.

A footballer in #Brazil has been charged with attempted murder after he kicked a referee unconscious for a decision he didn't agree with.



A ruling is expected on whether Sao Paulo de Rio Grande player William Ribeiro will remain in custody for the period of the trial.



