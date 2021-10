Gert Verheyen verdedigt Martinez, maar geeft hem ook een veeg uit de pan: "Dat wist je dan toch al?"

Twee namen kregen het zwaar te verduren na de nederlaag tegen Frankrijk. Youri Tielemans en bondscoach Roberto Martinez.

De ontgoocheling over de nederlaag in de Nations League tegen Frankrijk is bijzonder groot. Ook aan Roberto Martinez wordt stevig getwijfeld.

“Het is veel te makkelijk om nu op Martinez te schieten”, zegt Gert Verheyen aan Het Nieuwsblad. “Maar kom niet af met te zeggen dat we beter zijn geworden.”

Volgens Martinez moeten de Duivels nu alles tonen wat ze de voorbije vijf jaar hebben meegemaakt. “Dat is zoals een ploeg die zegt: We hebben vorig jaar Champions League gespeeld, nu weten we hoe het is. Onzin. Het is telkens weer opnieuw beginnen.”

“Weet je wat er wel meer had mogen zijn: overleg op het veld. Maar dat mag hij ook doen vanaf de zijlijn. Hij ziet het toch gebeuren? Na tien minuten in de tweede helft wist je dat toch al?”