Keert nog een ex-speler van Sporting Lokeren terug naar Daknam? Rechtsback traint mee bij Lokeren-Temse

Lokeren-Temse gaat door een goede periode. De ploeg staat mee aan de leiding in de tweede klasse amateurs en nu lijkt ook een ex-speler terug te keren naar Daknam. Het gaat om Diamant Ramazani.

Ramazani speelde bij de jeugd van Sporting Lokeren en kreeg ook een kans bij de eerste ploeg, toen Sporting Lokeren uitkwam in 1B. De rechtsachter speelde in totaal twee matchen in de Proximus League.

De verdediger zit al sinds 2020 zonder club, maar daar lijkt nu verandering in te komen. Hij zou namelijk mee aan het trainen zijn bij Lokeren-Temse. Zo zou hij binnenkort misschien wel opnieuw te zien zijn in het Daknamstadion.