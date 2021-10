'Italiaanse topclub wil Rode Duivel om verdediging te stofferen'

Het is AC Milan echt wel menens de laatste jaren. En ook dit seizoen willen ze zich nog gevoelig gaan versterken.

Om de verdediging te stofferen met extra mankracht, zou AC Milan namelijk wel wat zien in de diensten van Jason Denayer.

Denayer

Dat staat te lezen in diverse Italiaanse bronnen. De centrale verdediger is een sterkhouder bij Olympique Lyon en ook voor de Rode Duivels van belang.

Zondag speelt België in de Nations League in en tegen Italië. Ongetwijfeld zullen de scouts hem ook in die wedstrijd nauwlettend in de gaten houden.