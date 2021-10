"Met dank aan Ronald", zo oogst Ronald Koeman lof in de Spaanse kranten

Ronald Koeman krijgt al wekenlang de nodige kritiek in de Spaanse kranten. Dankzij de overwinning van Spanje tegen Italië krijgt hij nu toch ineens lof.

Volgens Marca ziet de toekomst van het Spaanse voetbal er rooskleurig uit, mede dankzij Ronald Koeman. De Spaanse sportkrant kopt dit weekend met 'Met dank aan Ronald'. Bondscoach Luis Enrique laat veel jonge talenten debuteren. Een aantal van deze debutanten zijn door Ronald Koeman voor de leeuwen gegooid bij FC Barcelona. De zeventienjarige Gavi is daar een mooi voorbeeld van. "Dat was het resultaat van de strategie van Koeman bij Barcelona", schrijft Marca. "Gavi was een sensatie in Milaan".

Volgens de sportkrant mag de 58-jarige oefenmeester trots zijn. "Vroeg of laat mag hij vertrekken bij Barcelona, maar zijn erfenis wat betreft het laten doorstromen van jong talent staat absoluut niet ter discussie. Ze kunnen hem ontslaan vanwege zijn gedrag in de perskamer, vanwege het spelen met drie verdedigers of vanwege het bekritiseren van zijn eigen spelers, maar niemand kan zeggen dat hij niet de moed had om jeugdspelers op te stellen".