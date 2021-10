Thibaut Courtois spaart kritiek niet en geeft UEFA en FIFA veeg uit de pan: "Wij zijn géén robots!"

Ondanks een sterke match kon Thibaut Courtois een nieuwe nederlaag van de Rode Duivels niet voorkomen tegen Europees kampioen Italië. Na afloop van die partij spaarde onze nationale doelman de kritiek op UEFA en FIFA allerminst.

Voor de camera van Sky Sports stelde zich luidop vragen bij het belang van de troostfinale. "Dit is een money game. We moésten deze partij spelen, want voor de UEFA betekent dit extra geld. We spelen te veel wedstrijden."

Ook de FIFA werd niet gespaard door Courtois. De plannen om elke twee jaar een WK te organiseren, schoten bij de Limburger duidelijk in het verkeerde keelgat. "Ze waren dan wel kwaad op de ploegen die een Super League wilden oprichten, maar zelf geven ze ook niet om de spelers", aldus Courtois.

"Nu hoor je dat er elke twee jaar een WK zou plaatsvinden. Wanneer krijgen wij dan rust? Nooit...De topspelers zullen steeds vaker geblesseerd geraken, daar zou veel meer aandacht aan moeten besteed worden. Wij zijn géén robots! Volgend seizoen is er een WK in november, waarna we zullen voetballen tot half juni. We zullen geblesseerd geraken, maar daar geeft niemand een moer om."