En met welke centen? 'Barça wil tegen beter weten in deze twee toppers naar Camp Nou halen'

FC Barcelona wil zich in de wintermercato versterken in het offensieve compartiment. De voorbije weken werd pijnlijk duidelijk dat de Catalaanse grootmacht de nodige slagkracht mist.

Memphis Depay, Luuk de Jong en Sergio Agüero - de laatste was geblesseerd en krijgt nog even respijt - werden deze zomer aangetrokken, maar een schot in de roos waren die transfers allerminst. Meer zelfs: de kritiek neemt enkel toe.

Volgens El Mundo Deportivo wil FC Barcelona dan ook snel schakelen deze winter. De twee targets die voor aanvallende acties en doelpunten moeten zorgen: Raheem Sterling en Dani Olmo. Al voegen we eraan toe: dat zal héél moeilijk worden.

Voor eerstgenoemde moeten de nodige duiten op de bankrekening van Manchester City belanden, terwijl Barça Olmo deze zomer al probeerde terug te halen - de aanvaller is een product van La Masia - naar Camp Nou.

Hét probleem: geld

De onderhandelingen met RB Leipzig schoven echter geen meter op. De Duitse topclubs verwacht namelijk zo’n zestig miljoen euro voor de Spanjaard. Met andere woorden: Barcelona zal de komende weken vers geld moeten zoeken.