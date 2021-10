Belgen moeten Parma mee naar de Serie A loodsen: "Het komt allemaal wel goed"

Parma staat momenteel halfweg de rangschikking, op tien punten van de leider. Nochtans zijn de verwachtingen veel groter.

Met Daan Dierckx en Maxime Busi maken ook twee Belgische youngsters deel uit van de ploeg van Parma. De promotie is het enige doel, maar zover is het bijlange nog niet.

Daan Dierckx stapte begin dit jaar over van Racing Genk naar Parma. In januari mocht hij nog onverwacht in de basiself, toen nog in de Serie A, plaatsnemen.

“Ik heb bewezen dat je met hard werken mooie dingen kan bereiken. Ik heb grote stappen gezet. Ik wil zoveel mogelijk minuten maken én mezelf helemaal ontwikkelen. Parma is favoriet om de Serie B te winnen, dat genereert wel wat druk. Ik heb er alle vertrouwen in dat het kan lukken. Het komt allemaal wel goed”, zegt Dierckx aan HLN.

Maxime Busi verliet vorig jaar Charleroi voor Parma. Hij zit geregeld op de bank, maar is blij dat de club met hem verder wil.