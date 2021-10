Cobbaut koestert geen wrang gevoel na vertrek bij Anderlecht: "Ik vind niet dat Kompany me meer krediet moest geven"

Elias Cobbaut verruilde in het tussenseizoen RSC Anderlecht voor Parma Calcio 1913. De verdediger kreeg in de voorbereiding geen kansen meer. Toch verwijt hij Vincent Kompany niets.

Het was voor Elias Cobbaut al snel duidelijk dat hij geen toekomst meer had bij RSC Anderlecht. In de voorbereiding kwam hij amper in het stuk voor en de eerste competitiematchen zag hij vanuit de tribune.

“Maar ik vind niet dat Vincent Kompany me meer krediet had moeten geven”, schudt Cobbaut het hoofd in Het Laatste Nieuws. “Een coach moet nu eenmaal keuzes maken. Ik ben tevreden dat er snel duidelijkheid kwam en dat ik op zoek kon naar een nieuwe club.”

Anderlecht liet aan mijn makelaar weten dat ik beter op zoek kon gaan naar een nieuwe club. Dat was voldoende

Al moet het gezegd: uitleg kreeg Cobbaut nooit. “En ik ben niet de speler die dan zelf naar de club stapt om uitleg te vragen. Zo zit ik niet in elkaar. Anderlecht liet aan mijn makelaar weten dat ik beter op zoek kon gaan naar een nieuwe club. Dat was voldoende.”