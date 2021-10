FIFA schuift nieuwe kandidaat naar voren voor WK van 2030

FIFA-voorzitter Infantino heeft stappen ondernomen om het WK van 2030 in Israël en bij enkele golfstaten te krijgen.

Voor het WK van 2030 was al aardig wat interesse. Enkele Zuid-Amerikaanse landen met Uruguay, Argentinië, Paraguay en Chili stelden zich al officieel kandidaat.

Ook Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland zijn kandidaat, zo liet premier Johnson weten. Vermoed wordt dat ook Portugal en Spanje samen en China zich kandidaat zullen stellen.

Het WK van 2030 wordt in 2024 toegewezen. De Israëlische premier liet dinsdagavond weten dat zijn land kandidaat is. Vooral de Verenigde Arabische Emiraten zouden mee in de organisatie stappen.