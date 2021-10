Belgische beloften zijn er al dichtbij en overleven moeilijke momenten: "Dit was een belangrijke stap in het groeiproces van deze spelers"

De Belgische beloften hebben een volgende stap gezet naar het EK in Roemenië en Georgië. Dinsdagavond werd er met 1-0 gewonnen van Denemarken. Bondscoach Jacky Mathijssen temperde het enthousiasme na de 12 op 12.

Al was hij natuurlijk wel een tevreden man. "Het was niet gemakkelijk, maar als je tegen zo'n supergoeie ploeg een resultaat kunt binnenhalen... Het is niet voor niets dat Denemarken er al een paar keer op rij bij was op het EK", klonk het. "Maar onze groep kan niet alleen voetballen, maar kan ook de mouwen opstropen als het nodig is. De spelers kunnen ook flexibel zijn. Op een bepaald moment waren we de grip kwijt, maar we hebben het toch kunnen oplossen met de spelers op het veld."

Daar wrong het schoentje in het verleden wel eens. "Dit was een belangrijke stap in het groeiproces van deze spelers. Maar dit moet nu bevestigd worden, volgende maand al tegen Turkije. Dat wordt even moeilijk, want Turkije gelooft er ook nog in. Als we de Turken kunnen afschudden, dan zullen we er echt dichtbij zijn. Maar het is pas binnen als we de finish gepasseerd zijn en daar zijn we ondanks onze 12 op 12 nog niet."