Robert Lewandowski blikt terug op wonderseizoen: "Iedereen heeft gezien wat ik gerealiseerd heb"

Robert Lewandowski was torenhoog favoriet om vorig jaar de Ballon d'Or in de wacht te slepen. Door de pandemie werd echter beslist om de verkiezing voor een jaar te schrappen.

Robert Lewandowski, die met zeven doelpunten in zeven competitiewedstrijden alweer uitstekend gestart is aan het seizoen, beseft dat hij wellicht met de prestigieuze prijs zou zijn gaan lopen. Ook dit jaar staat Lewa op de shortlist om deze prestigieuze prijs te winnen. "Dat ik überhaupt kans maak om die prijs te winnen, maakt me al trots", vertelde de Poolse sluipschutter aan Marca.

"Al blijf ik het ontzettend jammer vinden dat de ceremonie vorig seizoen geannuleerd werd", geeft Lewandowkski toe. "Het zou zoveel betekend hebben voor mij nadat we de Champions League, de Supercup en het WK voor clubteams wonnen. Daarnaast verbrak ik het record van Gerd Müller met 41 doelpunten in de Bundesliga. Het was een waanzinnig seizoen, waar ik ongelooflijk fier op ben. Iedereen heeft gezien wat ik toen gerealiseerd heb en wat ik ook vandaag nog laat zien", aldus Lewandowski, die dinsdagavond met Polen met het kleinste verschil won op het veld van Albanië.