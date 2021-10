Zondagavond gearriveerd, dinsdag dijk van een match: "Had graag mijn debuut gemaakt, maar niet het moment om speler pleziertje te doen"

Zondagavond laat sloot Arthur Theate aan bij de beloften, nadat hij door Roberto Martinez werd geselecteerd voor de Final Four van de Nations League. Mathijssen zette de Bologna-verdediger dinsdag tegen Denemarken in de basis. Met succes: België hield de nul en Theate leverde een puike assist.

Vier wedstrijden, vier overwinningen. Negen doelpunten voor, amper één tegen. De U21 konden met andere woorden niet beter beginnen aan de kwalificatiecampagne voor het EK 2023 in Roemenië en Georgië. Dinsdagavond werd Denemarken, vooraf door Jacky Mathijssen beschreven als een topteam, met 1-0 geklopt.

"Het was een heel lastige wedstrijd, maar daar waren we op voorbereid. We wisten dat Denemarken een rechtstreekse concurrent is voor de eerste plaats. Maar iedereen heeft alles gegeven, zowel aan de bal als in balverlies. Dat was nodig om vanavond met drie punten van het veld te stappen", sprak Arthur Theate na afloop.

Over de ploeggeest en mentaliteit liet Jacky Mathijssen zich de voorbije weken al vaker lovend uit. Ook Arthur Theate benadrukt het nog een keer na de knappe overwinning tegen een stevige Deense ploeg. "Wij zijn een ploeg waarin iedereen heel veel werk verricht. Het is leuk om deel uit te maken van zo'n samenhangende groep. Wij zijn geen verzameling van individuen, maar we zijn een echte U21-ploeg. En net dat maakt het verschil", aldus de linkspoot van Bologna.

Stap voor stap inwerken

Arthur Theate kwam ook nog even terug op zijn last minuteselectie voor de Rode Duivels tijdens de voorbije Final Four van de Nations League. "Uiteraard had ik graag mijn debuut gemaakt, maar een toernooi is zeker niet het moment om bepaalde spelers een pleziertje te doen. Maar ik hoop me de komende maanden zeker stap voor stap in te werken bij de Rode Duivels", laat de ambitieuze Theate weten.