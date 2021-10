1B: Lommel club met de hoogste marktwaarde, maar nog steeds peulschil in vergelijking met Club Brugge; jonge Zweed meest waardevolle speler

Het gerenommeerde Transfermarkt.com kwam onlangs met een update van de marktwaardes van de spelers in 1B. Opmerkelijk: niet Westerlo of Waasland-Beveren, maar Lommel is de 1B-club met de hoogste marktwaarde volgens de gespecialiseerde website. Met dank aan de City Football Group.

Lommel is de club met de hoogste marktwaarde in 1B. Het gespecialiseerde Transfermarkt schat de totale marktwaarde van Lommel op 9,38 miljoen. Ter illustratie: de marktwaarde van Club Brugge bedraagt volgens diezelfde website liefst 166,75 miljoen, bijna achttien keer meer dus. Westerlo en Waasland-Beveren vervolledigen de top drie.

Helemaal onderin vinden we Excelsior Virton terug. Allerminst onlogisch, want de ploeg uit de Gaume begon pas heel laat aan de uitbouw van hun kern, nadat het via de rechtbank alsnog een ticket voor 1B wist te bemachtigen.

Totale marktwaarde volgens Transfermarkt.com

1. Lommel SK: 9,38M

2. Westerlo: 8,85M

3. Waasland-Beveren: 8,78M

4. RWDM: 6,48M

5. Deinze: 6,10M

6. Moeskroen: 5,15M

7. Lierse Kempenzonen: 4,90M

8. Virton: 4,68M

Spelers: Lommel boven

Jesper Tolinsson, een 18-jarige centrale verdediger van Lommel, is volgens Transfermarkt de speler met de hoogste marktwaarde van 1B. Voorlopig moet de jonge Zweed het in Noord-Limburg stellen met amper twee basisplaatsen en drie invalbeurten. Met dank aan de City Football Group, die jonge talenten stalt aan de Gestelsedijk, staan er naast Tolinsson nog drie andere Lommel-spelers in de top vijf. Nordin Jackers, de doelman van Waasland-Beveren, is wat dat betreft de vreemde eend in de bijt.

1. Jesper Tolinsson (Lommel) 1,1M

2. Koki Saito (Lommel) 1,0M

3. Daniel Arzani (Lommel) 800K

4. Diego Rosa (Lommel) 800K

5. Nordin Jackers (Waasland-Beveren) 800K

6. Tuur Dierckx (Westerlo) 750K

7. Christoper Fiermarin (Lommel) 750K

8. Erdon Daci (Westerlo) 700K

9. Leonardo Bertone, Jan Bernat, Youssef Challouk, Lennart Mertens, William Togui, Kevin Hoggas, Maxim De Cuyper, Lyle Foster, Louis Verstraete: allen 600K