Opnieuw rel tussen PSG en Real Madrid: 'De Koninklijke hield knieproblemen van Sergio Ramos achter voor Fransen'

Sergio Ramos kreeg afgelopen zomer geen contractverlenging bij Real Madrid en trok naar PSG. Maar het wordt stilaan duidelijk waarom de Spanjaard geen nieuwe overeenkomst kreeg in de Spaanse hoofdstad...

Het leek héél vreemd: hét clubicoon kon dan wel een nieuw contract tekenen bij Real Madrid, maar het was er eentje van amper één seizoen én aan fel verminderde voorwaarden. Ondertussen lijkt het dat Florentino Perez héél goed wist waarmee hij bezig was.

Sergio Ramos kwam dit seizoen door aanhoudende knieproblemen nog steeds niet aan de bak in Parijs. Volgens RMC Sport is de blessure een pak erger dan gedacht. Het kraakbeen van de verdediger zou - door de vele kilometers op de teller - aangetast zijn.

Vele kilometers eisen hun tol

En nu komt de aap uit de mouw: PSG is er inmiddels van overtuigd dat Real Madrid op de hoogte was van het euvel. De Koninklijke moet dat niet melden - Ramos was een vrije transfer - maar daar denkt men in Parijs anders over. En de band tussen beide teams was al niet al te best…