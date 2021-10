Alexis Saelemaekers beloond voor sterke prestaties met nieuw contract

Er werden her en der wenkbrauwen gefronst toen Alexis Saelemaekers in januari 2020 Anderlecht verliet voor AC Milan. Anderhalf jaar later heeft Saelemaekers alle criticasters de mond gesnoerd. De jonge Belg is vaste waarde bij de Rossoneri en werd Rode Duivel.

De 22-jarige flankspeler is bij AC Milan beloond voor zijn sterke prestaties. De Rossoneri maakte vrijdag bekend dat Saelemaekers een verbeterd contract heeft ondertekend tot medio 2026. "Ik ben in de wolken om mijn verhaal bij deze fantastische club verder te zetten. Ik wil dit heerlijke gevoel delen met alle mensen die me in dit avontuur gesteund hebben, in het bijzonder alle fans van Milan. Ik ben trots op de weg die ikzelf en het team hebben afgelegd. Het objectief blijf hetzelfde: Werken, groeien, winnen! Forza Milan", liet Saelemaekers weten via zijn social media. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door #AS56 (@alexis.saelemaekers)





