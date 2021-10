Josh Cullen komt met blessure terug uit interlandperiode

Bij RSC Anderlecht is er geen goed nieuws over Josh Cullen. Hij keerde geblesseerd terug van de interlands.

De middenvelder van Anderlecht zit met een blessure. “Josh kennende heeft hij zijn voet weer ergens gestoken waar die niet moest zitten”, lachte Kompany.

Momenteel is nog niet duidelijk hoe lang hij out is. Met een beetje geluk is hij er zondag tegen STVV wel degelijk bij.

“We zullen zien of hij fit geraakt tegen zondag. Josh kennende gaat hij daar alleszins alles aan doen.”