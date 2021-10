Topspeler is bankzittersstatuut bij City beu: "Als er een optie komt om meer te spelen, sta ik daarvoor open"

Manchester City heeft wel wat topspelers rondlopen en het is zelfs voor Pep Guardiola niet makkelijk om iedereen tevreden te houden. Tegenwoordig speelt hij ook zonder Raheem Sterling in de basis en dat is de 26-jarige aanvaller wat beu.

Sinds de komst van Jack Grealish - de topaankoop van City deze zomer - is hij gedaald in de pikorde. Sterling heeft nu op een bijeenkomst van FT Business of Sports US bevestigt dat hij open staat voor een vertrek. Onder meer Barcelona toonde al interesse voor de man die 115 doelpunten maakte bij City. "Als er een optie komt om naar een club te vertrekken waar ik meer speeltijd krijg, zou ik daar open voor staan. Als Engelsman heb ik altijd alleen maar de Premier League ervaren en ik heb altijd gedacht: Misschien wil ik ooit wel in het buitenland spelen en kijken hoe die uitdaging me bevalt", aldus Sterling. "Ik ben niet iemand die gaat klagen. Ik wil het geen grotere issue maken dan het is. Ik ga gewoon door met mijn werk en doe wat ik moet doen. Ik ben klaar om te vlammen. Ik ben klaar om iedere wedstrijd te spelen en te scoren", zei hij. Maar hij wil ook minuten. "Anders ben ik niet op mijn gelukkigst. Als ik mijn geluk op een bepaald niveau wil hebben, moet ik gaan spelen. Ik moet doelpunten maken en plezier hebben."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Manchester City - Burnley live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (16/10).