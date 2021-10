Lierse Kempenzonen laat dure punten liggen in Virton

Niet alleen in de Jupiler Pro League maar ook in 1B werd er gevoetbald vandaag. Zo stond voor Lierse Kempenzonen de verre verplaatsing naar Virton op het programma.

Lierse Kempenzonen was goed aan het seizoen begonnen en probeerde in het spoor van leider Westerlo te blijven. Virton had veel werk voor de boeg en moest in het tussenseizoen letterlijk op zoek naar een volledige nieuwe kern. Toch konden ze de drie punten afsnoepen van de Lierenaars.

Virton begon goed aan de wedstrijd en stond na 28 minuten spelen al op een 2-0 voorsprong dankzij twee doelpunten van Anne Souleymane. Lierse Kempenzonen kon vlak voor rust tegen prikken via Hakim Abdallah.

In de tweede helft werd er niet meer gescoord zodoende Virton de drie punten thuis hield. Zo springen ze over RWDM naar de 6de plaats met 9 punten uit 8 wedstrijden. Lierse Kempenzonen moet de rol lossen bovenaan en ziet leider Westerlo al 6 punten uitlopen dat morgen op bezoek gaat bij RWDM.