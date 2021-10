Pogba krijgt weinig tijd om over transfer na te denken

Het contract van Paul Pogba loopt midden volgend jaar af bij Manchester United. Vanaf 1 januari kan hij onderhandelen met andere clubs.

Pogba heeft nog altijd niet bijgetekend bij Manchester United, waardoor hij volgende zomer vrij is te gaan waar hij wil.

Real Madrid lijkt een stevige kandidaat om hem over te nemen, maar veel doekjes willen ze er niet om winden. Pogba zal snel moeten beslissen of hij naar Madrid wil of niet.

De club van Thibaut Courtois heeft immers geen zin in opbieden tegen andere ploegen, zoals FC Barcelona en Juventus die ook interesse hebben.

Bij Madrid ligt er een loon van 14 miljoen euro en een tekenbonus van 30 miljoen euro op tafel voor de 28-jarige Fransman.