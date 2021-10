🎥 Vreemde taferelen in de Serie A: Lazio-verdediger springt op rug van tegenstander en krijgt daarvoor rood

Na de 3-1 vond de centrale verdediger van Lazio het namelijk nodig om op de rug van Correa te springen. Correa vertrok de voorbije zomer van Lazio naar Inter, wat misschien de aanleiding was voor deze fase.

De Argentijn kon daar uiteraard niet mee lachen en ook de andere spelers van Inter haalden uit richting Luiz Felipe. De Braziliaanse verdediger kreeg uiteindelijk ook rood voor deze actie en verliet het veld in tranen.

Lazio’s Luiz Felipe jumped on his friend and former team-mate Joaquin Correa after Lazio beat Inter 3-1 yesterday.



It started a brawl, Felipe was shown a red card, and left the field in tears. 😳 pic.twitter.com/XvXKXgnhhr