Slim gedaan... Twee City-spelers kunnen dinsdag aantreden tegen Club Brugge omdat ze naar Lommel reisden

De quarantaineregels in Engeland zijn nog steeds heel streng. Indien Jesus en Ederson van hun interlands met Brazilië rechtstreeks naar Engeland gevlogen waren, hadden ze daar tien dagen in quarantaine moeten gaan. Nu ze rechtstreeks naar België vlogen, kunnen ze dinsdag gewoon aantreden.

De twee reizen van Lommel naar Brugge en zullen daar hun team vervoegen. Slim gedaan van City, dat zusterclub Lommel dus voor meer kan gebruiken dan enkel spelers stallen.

Thanks for the visit @gabrieljesus9 and @edersonmoraes93! It was amazing to have you 💚 @ManCity #Greenspirit pic.twitter.com/hxeN0GufQO