Moeskroen zoekt niet ver voor nieuwe trainer...

Tweedeklasser Moeskroen was op zoek naar een nieuwe trainer na het ontslag van Enzo Scifo en de broers Mpenza. De club zocht niet erg ver naar een opvolger...

Mbo Mpenza was begonnen aan de zoektocht om een vervanger te vinden voor de ontslagen trainer Enzo Scifo, maar werd al snel onderbroken. Hij en zijn broer Emile werden door de directie van Moeskroen gevraagd om hun koffers te pakken. De club keek niet ver voor een nieuwe coach. Volgens Sudpresse zal het... José Jeunechamps worden! De 54-jarige assistent van Enzo Scifo nam vorige maand nog ontslag bij de club na een meningsverschil met de voormalige Rode Duivel. Uitgerekend hij zou nu het roer overnemen van Scifo.



Jeunechamps, die afgelopen juli arriveerde na een korte periode in Antwerpen als assistent van Franky Vercauteren, had in 2019 Cercle Brugge als interim getraind. Eerder was hij er twee jaar lang aan de slag als assistent. Zijn laatste ervaring als hoofdcoach was in 2016 bij Seraing. José Jeunechamps heeft bij Moeskroen nog heel wat werk voor de boeg. De ploeg die vorig seizoen degradeerde uit eerste klasse staat nu troosteloos laatste in 1B met amper twee punten uit acht wedstrijden.