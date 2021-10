Ancelotti kaart zoveelste tegenslag voor Eden Hazard aan: "Niemand is meer gefrustreerd dan hij zelf"

Geen Eden Hazard bij Real Madrid op de derde speeldag van de Champions League. De frustratie vanwege opnieuw een stap achteruit in nu al een lange periode met fysieke klachten moet enorm zijn. Niemand zit er meer mee verveeld dan Hazard zelf, verzekert Ancelotti.

Op een persbabbel in aanloop naar de wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk kwam de afwezigheid van Eden Hazard in de selectie ter sprake. "Niemand is meer gefrustreerd dan Hazard zelf. Hij is het beu om deze problemen te hebben", aldus Carlo Ancelotti.

Wat is er deze keer dan juist aan de hand? "Het gaat niet om een blessure, maar om overbelasting", onthult de trainer van Real Madrid. "Ik denk dat hij opnieuw beschikbaar zal zijn tegen Barcelona of tegen Osasuna." Die wedstrijden staan respectievelijk komende zondag en volgende week woensdag op het programma.