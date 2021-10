Antonio Cassano haalt uit naar Cristiano Ronaldo: "De beste speler in de geschiedenis? Hij staat niet eens in de top vijf"

Antonio Cassano is geen grote fan van Cristiano Ronaldo. Er werd namelijk aan de Italiaanse ex-spits gevraagd of Ronaldo de beste speler in de geschiedenis is, maar volgens Cassano staat hij zelfs niet in de top 5.

Antonio Cassano nam de vrijheid om Cristiano Ronaldo een veeg uit de pan te geven. "Laten we stoppen met spelletjes spelen: is Cristiano Ronaldo de beste speler in de geschiedenis? Hij staat niet eens in de top vijf. Ik denk dat Messi, Pele, Maradona, Cruyff en Ronaldo (de Braziliaan) op een ander niveau staan," zei de voormalige spits op Christian Vieri's Twitch-kanaal Bobo TV.