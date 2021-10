BBC neemt 'superster in wording' De Ketelaere onder de loep: "Hij gaat de top bereiken"

Ook bij de BBC willen ze weten wie bij Club City kan pijn doen. Ze komen bij Charles De Ketelaere uit tijdens hun zoektocht. De BBC maakte een portret over De Ketelaere en noemt de kersverse Rode Duivel in de titel reeds een 'superster in wording'.

"'King Charles', zoals hij bekend staat in zijn thuisland, kijkt dinsdagavond Kevin De Bruyne in de ogen. Maar waarom krijgt hij zo veel lof en hoe goed kan hij worden?" Dat vragen ze zich bij het Britse mediakanaal af. Hoewel De Ketelaere geen vaste positie heeft, hebben ze wel al zijn scorend vermogen opgemerkt in Engeland. "Hij heeft een patent op het maken van belangrijke goals", klinkt het. "Hij scoorde twee keer tegen Zenit in de Champions League en deed het bijna opnieuw tegen Lazio, maar zag zijn fenomenaal schot uiteen spatten op de lat." De BBC legt zijn oor te luister bij enkele Belgische journalisten, maar ook bij Club-supporter Henk Vanhee. "We zijn enorm trots op Charles", zegt Vanhee. "We zitten er al jaren op te wachten om een talent te kunnen voortbrengen zoals De Bruyne, Lukaku en Eden Hazard. We zijn zeker dat De Ketelaere de kwaliteit heeft om het te maken." "Zijn technische kwaliteiten zijn indrukwekkend. Met zijn slimme balcontacten kan hij het spel versnellen", somt de fan van blauw-zwart de sterke punten van Charles De Ketelaere op. "Hij gaat de top bereiken."





