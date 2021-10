OFFICIEEL: Ricardo van Rhijn (ex-Club Brugge) gaat nieuwe uitdaging aan

De Nederlander Ricardo van Rhijn had na deze zomer nog steeds geen nieuwe club gevonden, maar daar komt nu verandering in. De verdediger gaat namelijk in Duitsland aan de slag bij Karlsruhe.

Ricardo van Rhijn zet zijn loopbaan voort bij Karlsruhe in de Duitse tweede klasse. De 30-jarige rechtsback zat sinds de zomer zonder club. Hij heeft bij de Duitse club een contract voor één jaar getekend. Vorig seizoen kwam Van Rhijn uit voor FC Emmen, dat degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse, niet wist te voorkomen. Daarvoor speelde hij voor SC Heerenveen, AZ, Club Brugge en Ajax. De rechtsback was in 2018 voor een cheque van 1,8 miljoen euro overgekomen van Ajax, maar kon zich nooit echt doorzetten bij Club Brugge. Van Rhijn traint al een paar weken in Duitsland. Karlsruhe, zevende in de Duitse tweede klasse, was op zoek naar een nieuwe rechtsback omdat Sebastian Jung een ernstige knieblessure heeft opgelopen. ✍🏽 Die Tinte ist trocken - Ricardo van Rhijn unterschreibt bis Saisonende! 💙



Herzlich Willkommen, Ricardo! 👋🏽 Zur Meldung ➡️ https://t.co/jlDRwSLAn6



Lasst ihm doch eure Begrüßungswünsche da! ⬇️#KSCmeineHeimat pic.twitter.com/D7vThQJvOG — Karlsruher SC (@KarlsruherSC) October 19, 2021