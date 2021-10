Champions League: Chelsea haalt uit, maar verliest Lukaku; Cristiano Ronaldo maakt remonte compleet; Bayern sloopt Benfica in slotfase

Chelsea had niet de minste moeite met Malmö, maar zag in de eerste helft Romelu Lukaku geblesseerd uitvallen. Atalanta leek dan weer op weg naar een zege op Old Trafford, maar in een knotsgekke tweede helft boog Man United de scheve situatie helemaal om. Bayern sloopte Benfica in het slotkwartier.