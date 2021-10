Champions League: Pique verlost Barcelona, debuterende Vranckx met Wolfsburg onderuit bij RB Salzburg

Ook woensdag werden twee Champions League-duels in de vooravond afgewerkt. Barcelona pakte in Nou Camp drie broodnodige punten, terwijl een Belgisch getint Wolfsburg niet opgewassen was tegen RB Salzburg.

Barcelona-Dinamo Kiev: 1-0 De eerste punten voor Barcelona in deze campagne zijn een feit. In Nou Camp miste Dest in de openingsfase een unieke kans. Iets voorbij het halfuur fusilleerde Piqué met een rake volley. Barcelona pakt na twee nederlagen zijn eerste driepunter, terwijl Dinamo Kiev achterblijft met een op negen. Doelpunten: 36' Piqué 1-0. 🚨 𝙁𝙐𝙇𝙇 𝙏𝙄𝙈𝙀 !! 🚨#BarçaDynamo pic.twitter.com/VNacPdGIb1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2021 RB Salzburg-Wolfsburg: 3-1 Mark van Bommel dropte met Casteels, Lukebakio en ... Vranckx drie Belgen in de basis. Zij zagen hoe toptalent Adeyemi Salzburg meteen op voorsprong zette. Lukas Nmecha (ex-Anderlecht) bracht de Duitsers met het hoofd al snel langszij. In de tweede helft legde Okafor de match met twee doelpunten in een beslissende plooi. Salzburg gaat aan de leiding met zeven op negen, Wolfsburg telt twee punten na drie speeldagen. Doelpunten: 3' Adeyemi 1-0, 15' Nmecha 1-1, 65' Okafor 2-1, 78' Okafor 3-1. Die Wölfe unterliegen in Salzburg.#SALWOB #UCL #VfLWolfsburg pic.twitter.com/R7yhNYwK4G — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) October 20, 2021