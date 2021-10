Bondscoach neemt Bornauw niets kwalijk: "Soms is het niet te verklaren... Van Aert won ook niet in Leuven"

Sebastiaan Bornauw was er niet bij in de Nations League. Nam bondscoach Roberto Martinez hem zijn fouten in zijn eerste interland kwalijk? "Nee, we hebben een goed gesprek gehad en hij blijft op mij rekenen", zegt de verdediger in HLN.

Bornauw gaf zelf aan dat hij niet fit genoeg was voor de wedstrijden in Italië. "De bond heeft telefonisch contact met mij opgenomen voor het toernooi. Denayer en Boyata waren toen twijfelachtig, men wilde informeren of ik eventueel beschikbaar was. Ik ben eerlijk geweest: ik sukkelde zelf met de lies, dus kon ik niet invallen. Jammer, maar niks aan te doen: het was onverstandig geweest om te spelen aan zeventig procent van mijn mogelijkheden", klinkt het in de krant.

Tegen Ivoorkust en Zwitserland liep het bij zijn eerste grote kans wel mis. "Ik heb me suf gepiekerd over die duels, maar ik heb geen antwoorden gevonden. Ach, misschien is er niet altijd een verklaring: dat is nu eenmaal topsport. Soms loopt het minder. Vraag Wout Van Aert maar: hij was indrukwekkend in aanloop naar het WK en toch won hij in Leuven niet. Weet je wat plezier deed? Dat Martínez me na die matchen zei dat hij in mij blijft geloven. We hebben een goed gesprek gehad."