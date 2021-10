Real Madrid krijgt concurrentie uit onverwachte hoek: 'Pini Zahavi moet Mbappé naar Barcelona loodsen'

Het contract van Kylian Mbappé bij PSG loopt aan het einde van het seizoen af. Dat betekent dat per 1 januari geïnteresseerde clubs gesprekken kunnen aanknopen met de Franse steraanvaller. Een transfer naar Real Madrid staat in de sterren geschreven, maar er liggen kapers op de kust.

Real Madrid aast al maanden op een overgang van Mbappé naar de Koninklijke. AS laat weten dat Real Madrid concurrentie uit onverwachte hoek krijgt.

Volgens het Spaanse medium zal Barcelona proberen om Mbappé volgende zomer transfervrij naar Catalonië te halen. Barça zou met een tekenbonus van 90 miljoen euro Mbappé willen overtuigen. En de financiële situatie van Barcelona dan? De Catalaanse club maakt zich sterk dat het salarislimiet volgend seizoen fors zou kunnen opgetrokken worden.

Opmerkelijk: de man die Mbappé naar Barcelona moet halen, is Pini Zahavi. De Israëlische supermakelaar geraakte in ons land in opspraak nadat hij de touwtjes in handen zou hebben gehad bij Moeskroen. Zahavi werd onlangs officieel in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte, fraude en witwassen.