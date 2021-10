Nu haalt Union Berlin uit nadat fans De Kuip niet binnengeraken: "Voor ons onaanvaardbaar"

Helemaal niet fraai is alles wat zich rond Feyenoord - Union Berlin heeft afgespeeld. Blijkt nu dat fans van de bezoekende ploeg pas bij de rust of zelfs helemaal niet in het stadion zijn geraakt. Voordien hadden zich al ergere dingen voorgedaan.

Het bestuur van Union Berlin werd bij een etentje bekogeld door Rotterdamse hooligans. "Een verwerpelijke daad", klonk het bij Feyenoord, dat het gedrag streng afkeurde. In de loop van donderdag geraakten supporters van Berlin al slaags met de ordetroepen. Blijkbaar hebben een deel van de bezoekende fans ook de volledige wedstrijd of een groot stuk ervan gemist. ""Het mag niet gebeuren dat honderden fans met een ticket voor de rust nog niet in het stadion zitten", zijn ze bij Union Berlin niet te spreken over de gang van zaken.



"We hebben ook beelden gezien van de politie die bijzonder hard ingrijpt tegen onze supporters. Dat alles is voor ons onaanvaardbaar", klinkt het nog.