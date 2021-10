Een goede eerste helft loodst City (met invaller De Bruyne) voorbij revelatie Brighton

Manchester City heeft de midweekverplaatsing naar Brugge uitstekend verteerd. In de topper bij Brighton & Hove Albion won City met 1-4.

Brighton & Hove Albion - Manchester City een topper noemen, dat heeft Brighton volledig aan zichzelf te danken. De thuisploeg heeft een uitstekende seizoensstart achter de rug en stond voor de partij op de 4e plaats. Bij Manchester City kwamen Jesus en Gundogan op het veld voor De Bruyne en Mahrez in vergelijkming met de basisploeg van op Club Brugge deze week.

Gundogan, de vervanger van De Bruyne op het middenveld, zorgde voor het openingsdoelpunt en vanaf dan ging het snel voor de Citizens. Een tiental minuten later werd Grealish diep gestuurd, die verloor het overzicht niet en gaf Foden de 0-2 op een dienblaadje.

Nog voor de rust scoorde Foden nogmaals, al mag de Engelsman vooral Jesus bedanken. Foden raakte namelijk een schot van zijn Braziliaanse ploeggenoot nog aan waardoor Brighton-doelman Sanchez verrast was.

City van het gaspedaal

Door de ruime voorsprong aan de rust duwde City niet meer door in de tweede helft en probeerde Birhton op zoek te gaan naar een doelpunt. Leandro Trossard was daarbij heel aanwezig voor de thuisploeg maar de bal ging er niet in.

Tot Brighton een penalty kreeg na een domme fout van Ederson. Alexis Mac Allister zette zich achter de bal en trapte de 1-3 in doel. In de blessuretijd kon City evenwel nog een keertje scoren via Riyad Mahrez.