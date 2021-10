Frank de Boer benoemt de vijf beste teams in Europa: "En Ajax hoort daar bij"

AFC Ajax stoomt tegenwoordig als een hogesnelheidstrein door de Nederlandse Eredivisie en door de Champions League. Frank de Boer schat de Nederlandse topclub héél hoog in.

"AFC Ajax is een ongelooflijk goed ingespeeld team", valt Frank de Boer met de deur in huis bij Ziggo Sport. "Ze worden kwetsbaar als ze de bal op het middenveld verliezen, maar dat gebeurt bijna nooit. Ze verliezen de bal in zo'n geval rond de zestien. Dan kunnen ze ook meteen druk zetten."

De voormalige coach van de Ajacieden ziet hen zelfs als één van de beste teams in Europa. "Voor mij hoort Ajax bij de beste vijf teams. Die andere vier zijn Liverpool FC, Manchester City, Chelsea FC en Bayern München. PSG? Als team vind ik hen een pak minder."