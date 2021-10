Reanimatie Standard zal niet van vandaag op morgen gebeuren: "Ik zie zelfs de twijfels op training"

Standard gaat dit seizoen niet meedoen voor de top vier, daar kunnen we het allemaal over eens zijn. De Rouches proberen uit een dal te kruipen, maar ook Luka Elsner heeft daar tijd voor nodig: "Ik heb geen toverstaf."

Elsner doet er alles aan, maar Standard zit diep. "Ik weet dat er niet veel tijd is, gezien de geschiedenis en de identiteit van deze club is er altijd druk, maar dit valt niet in één-twee-drie om te draaien", zei hij na de match tegen Cercle, dat de betere ploeg was. "De tweede helft was een ontgoocheling, want we kregen nooit greep op de match."

Het zal dus tijd vergen. "Ook op training merk ik de twijfels bij de spelers, zo diep zit het. Er is veel goede wil, maar combinaties zoals bij de 0-1, doen zich niet vaak voor. Dat is waar we naartoe moeten werken, alleen is er geen toverstok om deze ploeg aan het draaien te krijgen, maar ik ga er alles aan doen om daarin te slagen."