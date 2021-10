Dorp van nog geen 4000 inwoners klaar voor komst bekerhouder Racing Genk: "Geleden van derby's tegen Izegem in jaren '60"

Woensdag wordt een dag voor de geschiedenisboeken voor het bescheiden Winkel Sport. In Sint-Eloois-Winkel verwacht met zo'n 2000 toeschouwers voor de komst van Racing Genk in de zestiende finales van de Croky Cup.

Winkel Sport staat momenteel op de tiende plaats in Eerste Nationale. Voor de komst van bekerhouder Racing Genk werd er hemel en aarde bewogen in Sint-Eloois-Winkel, dat nog geen 4000 inwoners telt. "Zo hebben we de kleedkamers, die allemaal ingenomen zullen worden door de Genkse delegatie, voor de gelegenheid laten ombouwen. Onze spelers zullen zich eenmalig in het ontvangstzaaltje moeten omkleden", vertelt voorzitter Geert Cool aan Het Laatste Nieuws.

"De kaartjes gingen vlot over de toonbank. Genk kreeg zo'n 400 tickets, waardoor er voor onze fans 1600 beschikbaar zijn. Het moet van de jaren zestig geleden zijn dat we nog eens voor 2000 man voetbalden. Dat waren de nostalgische derby's tegen FC Izegem", mijmert de voorzitter van Winkel Sport.

"We gaan er woensdag een voetbalfeest van maken. Dit is een bekroning van jarenlange inzet van iedereen die bij deze familiale club betrokken is. Onze kansen zijn uiteraard miniem. Maar wat de uitslag ook wordt, voor Winkel Sport zal het een onvergetelijke dag zijn."