Vanhaezebrouck gaat roteren, maar waarschuwt: "Geen goesting of een tandje lager... Dat zal gevolgen hebben"

Hein Vanhaezebrouck gaat een paar spelers laten rusten tegen Belisia Bilzen en een paar jongens die nog niet veel speelden kansen geven. Maar... hij wil geen nonchalance of onderschatting zien of het gaat er stuiven.

"Ik wil absoluut vermijden dat onderschatting en nonchalance ons de das om doen. Vorig jaar werden zo uitgeschakeld door Eupen. Bij rust was het toen nog 0-0 na een heel goede eerste helft maar toen lieten we het na rust gewoon afweten", noteerde Het Nieuwsblad op zijn persconferentie. "Ik zal het dan ook zeker niet accepteren als ik merk dat bepaalde spelers geen goesting hebben of één à twee tandjes lager schakelen. Dat zal zeker gevolgen hebben.”

Maar Vanhaezebrouck weet ook dat de ploeg uit Tweede Amateur normaal geen al te groot obstakel mag worden. "Dat is een flink verschil qua reeksen. Je mag dat dus ook niet onnodig opkloppen. Dit is een gelegenheid om jongens minuten te geven. Er zijn heel wat jongens die toch met allerlei kleine klachten kampen, soms slepen die al even aan. Ik wil ook niet elf andere spelers opstellen. Als dat niet nodig is moet je niet een gans elftal omvergooien."