Karel Van Eetvelt: "Meegewerkt aan mensenhandel, zou nooit meer CEO van Anderlecht worden"

Karel Van Eetvelt laat zich uit over de periode waarin hij CEO van Anderlecht was. De zakenman heeft toen ontdekt dat de voetbalwereld niets voor hem was. Opnieuw aan de slag gaan als CEO van Anderlecht, zou hij dus niet doen.

Tijdens een gesprek met Humo keert Van Eetvelt terug in de tijd, naar het moment dat hij bij Anderlecht de hoge makelaarscomissies en lonen wilde aanpakken. "Alleen is het moeilijk om tegen de stroom in te roeien. Ik vroeg een gedragswijziging die erg groot en ongewoon was in het voetbal. Als ik uitzoom, stel ik vast dat ik meegewerkt heb aan een vorm van mensenhandel. Ethisch heb ik het daar moeilijk mee."

Logisch dus ook dat zijn functioneren in het voetbal op een bepaald moment stopte. "Alles in mij schreeuwde dat het tegen mijn normen en waarden inging. Anderlecht zal nog jaren op dit businessmodel teren, weliswaar zo transparant mogelijk. Maar de bestuurskamer van een voetbalclub is niets voor mij. Met wat ik vandaag weet, zou ik nooit opnieuw CEO van Anderlecht worden."

Wouter Vandenhaute en Karel Van Eetvelt: het bleek dan toch niet de 'match' waar Anderlecht nood aan had. "Wij staan voor twee verschillende leiderschapsstijlen. Wouter is een andere mens dan ik, maar kende overal succes. Ik hoop oprecht dat hij ook bij Anderlecht slaagt. Intussen hebben we aangevoeld dat samenwerken niet ons beste idee was."