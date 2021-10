Jeugdproduct verteerde vertrek moeilijk: "Door kleine deur buiten bij Anderlecht, maar als ik ooit terugkeer zal het door de grote poort zijn"

Je moet het maar doen: bij Anderlecht moeten vertrekken omdat ze niet meer in je geloven en dan een basisplaats veroveren bij AC Milan. Alexis Saelemaekers deed het en haalt daar veel voldoening uit.

Zijn vertrek bij Anderlecht had hij liever anders gezien. "Het is natuurlijk niet prettig om zo te vertrekken. Ik heb acht jaar bij Anderlecht gespeeld, dat is bij wijze van spreken mijn halve leven… Dus ja, dat was wat lastig om te verteren", geeft hij toe in S/V Magazine.

"Ik had liever gezien dat ze me een schouderklop hadden gegeven en me gefeliciteerd hadden om wat ik voor Anderlecht heb gedaan. Maar ik koester geen wrok. Ik heb me vrij snel voorgenomen: ik ben door de kleine deur naar buiten gegaan, maar als ik op een dag terugkeer zal dat via de grote poort zijn."

Bij Milan speelt hij elke match. "De mensen zeiden dat ik geen kans maakte om bij Milan te spelen. Maar wie zou de kans laten liggen om naar zo’n club te gaan? En als dan Zvonimir Boban zelf me opbelt om te vragen nergens anders te tekenen… Hij zei me: ‘Ik weet dat je het moeilijk hebt bij Anderlecht, maar ik heb je aan het werk gezien en je hebt het niveau voor Milan.’"