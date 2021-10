Collins Fai komt terug op rode kaart tegen Anderlecht: "Teveel enthousiasme"

In de Clasico tegen Anderlecht moest Collins Fai al erg snel gaan douchen. Daar is hij nu nog eens op teruggekomen.

Collins Fai heeft nog niet veel speelminuten gekregen dit seizoen. De Kameroener mocht nog niet in de basis starten en tegen Anderlecht werd hij snel uitgesloten na een invalbeurt.

Frustrerend

"Het was heel frustrerend, want ik had veel zin om het beste van mezelf te geven, maar ik heb te veel aan mezelf gedacht."

"Ik wilde me te veel tonen en dat is fout afgelopen. Ik was te enthousiast, ik moest meer aan de groep denken."