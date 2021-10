🎥 't Is crisis bij Juventus en deze beelden van Pavel Nedved bevestigen dat

Juventus verloor woensdagavond thuis van Sassuolo en dat zorgde voor heel wat opschudding. Een gefrustreerde trainer Massimiliano Allegri kon er achteraf niet om lachen. Vice-voorzitter Pavel Nedved ging letterlijk uit zijn dak.

Juventus staat na het verlies pas zevende en heeft al 13 punten achterstand op Napoli en AC Milan met slechts tien matchen gespeeld. Goed voor een crisis bij de Oude Dame. Allegri was achteraf hard voor zijn spelers die een 1-1 nog weggaven.

"Als je doorhebt dat je zo'n wedstrijd niet meer kan winnen, dan moet je 'm in ieder geval niet verliezen. In het begin was er geen balans, op het eind waren we paniekerig. Dat mag niet gebeuren. Dat heeft niks met fysiek te maken, dat komt neer op mentaliteit. De goals die Juventus vandaag heeft geïncasseerd, die mogen nóóit meer voorkomen."

Bij de 1-2 stormde vice-voorzitter Pavel Nedved woedend van de tribune. Hij schreeuwde zijn frustraties uit. Geen best teken...